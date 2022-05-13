За три года в ДФО будут модернизированы все требующие ремонта детские школы искусств

13 мая в Хабаровске прошло мониторинговое совещание по реализации национального проекта «Культура» в регионах Дальневосточного федерального округа.





Фото: Минкульт

На мероприятии были определены ключевые задачи на 2022 год. Особое внимание уделено вопросам модернизации зданий детских школ искусств.Как сказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, учитывая высокую потребность в капитальном ремонте зданий ДШИ Дальневосточного федерального округа, все заявки в регионе в рамках проведения отбора при распределении субсидий поддерживаются в полном объеме.«Дальний Восток для нас – абсолютный приоритет, и мы стараемся поддержать все заявки, которые поступают в рамках национального проекта «Культура». Сегодня мы уже отремонтировали 51 школу искусств в ДФО. В 2022-2024 годах на территории округа капитально отремонтируют 79 зданий детских школ искусств. Таким образом, на Дальнем Востоке за два три будут модернизированы все требующие ремонта детские школы искусств. Это большая победа», – сказала замминистра.Также она добавила, что по всей стране за эти годы будет модернизировано 492 здания ДШИ. Из них в Хабаровском крае – шесть.СправочноНа территории ДФО осуществляют образовательную деятельность 384 детские школы искусств.