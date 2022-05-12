Рязанские живописцы выставили свои работы в Новой Третьяковке

Рязанские художники Алексей Акиндинов, Вероника Федотова, Виталий Петрушов участвуют в международном художественном проекте «Мир искусства». Он проходит в Западном крыле Новой Третьяковской галереи в выставочных залах Союза художников России, сообщает 7info.ru.

Проект насчитывает три экспозиции: «Реализм», «Авангард», «Абстракция».





Основоположник орнаментализма, член Союза художников России Алексей Акиндинов представлен картиной «Баловень». Полотно написано еще в 2000 году и является, по словам художника, его «талисманом на удачу».





Член Творческого союза художников России Вероника Федотова представлена на выставке натюрмортами, пейзажем, абстрактной композицией. Член Союза художников России Виталий Петрушов показал зрителям нетрадиционные для него авангардные произведения на тему театра.





Международный художественный проект «Мир искусства» проводится в рамках федеральной программы «Территория творчества».





Фото: 7info