Иосиф Пригожин осудил «Евровидение» за политизацию

Музыкальный продюсер не смотрит конкурсные выступления в этом году. Об этом он заявил в эфире «Радиоточки НСН».





«В момент, когда "Евровидение" становится на позицию политического курса какой-либо страны, для меня это перестает существовать», — сказал Иосиф Пригожин.





Он признался, что давно потерял интерес к конкурсу, который стал политическим. По его мнению, «музыка должна объединять людей и делать их ближе». Однако сегодня она становится «поводом для разборок».





«Руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это мстят просто всем. Должны же быть какие-то разумные разборки политического характера, но не сведение счетов с простыми музыкантами», — добавил собеседник издания.





«Евровидение-2022» стартовало в Турине 10 мая. Финал состоится 14 мая. В этом году Россию не допустили до участия в конкурсе. Кроме того, «Евровидение» не транслируется в стране.





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