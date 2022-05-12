Президент Союза дизайнеров России рассказал про развитие шрифтовой индустрии в стране

Недавно американская компания Monotype, владеющая правами на такие популярные шрифты, как Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica, закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке. Президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий в интервью для интернет-издания «1474» ответил на вопрос, насколько критично такое решение для отечественного рынка, а также на другие вопросы, связанные с развитием шрифтовой индустрии в России.





По его словам, шрифтовой дизайн — трудоемкое занятие. Шрифтовой дизайн — важный сегмент коммуникационного дизайна. Его специфика заключается в скрупулезном проектировании характерных знаков алфавита для решения самого широкого спектра конкретных задач. С помощью шрифта и набранных им строк получается уникальная информация.









«Таких профессионалов всего ничего в России, да и, в общем-то, в мире их, шрифтовиков, наперечет <...> И от того, насколько эстетично выглядят, скажем, полосы газетной верстки, рекламные плакаты, журнальный или книжный развороты, очень сильно зависит восприятие текста читателем, в целом — настроение последнего», — отметил Ставицкий.









В России как минимум две компании специализируются на создании шрифтов. Первая — «Паратайп», работает не только для внутреннего рынка, но и для всего мира: ее шрифты продают на всех глобальных площадках, их можно найти практически во всех библиотеках наравне со шрифтами того же Monotype. Вторая компания — Letterhead. Она также разрабатывает уникальные шрифтовые решения для крупных компаний и издательств.









«Подчеркну, у обеих огромнейший опыт, большой ассортимент различных шрифтов. Поэтому я даже не совсем понимаю, почему решение Monotype вызвало столь паническую реакцию в России. Закрытие ее библиотеки — не угроза отечественному дизайну, а скорее новая возможность сделать российские шрифты еще более популярными и широко используемыми», — добавил Ставицкий.





Он также отметил, что, более того, современные кириллические шрифты не уступают в популярности зарубежным. Сегодня существует целая библиотека бесплатных отечественных шрифтов. Они также включены в продукты компании Microsoft.









«Так что от того, что Times New Roman будет отсутствовать в нашей жизни, россияне абсолютно ничего не потеряют. Запомните, мы — одни из мировых трендсеттеров в теме шрифтов», — резюмировал Ставицкий.





На днях стало известно, что в России планируется создать национальную библиотеку шрифтов. В Минцифры уже рассматривают предложения профильных специалистов, в том числе и от Союза дизайнеров России. По мнению Ставицкого, такая библиотека может быть организована в виде российского фонда цифровых шрифтов. Главное условие — шрифты, вошедшие в эту библиотеку, должны будут иметь открытую пользовательскую лицензию.









Фото: из личного архива В. Ставицкого