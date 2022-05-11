В Брянске выступит виолончелист-виртуоз Александр Рамм

11.05.2022

В Брянске выступит виолончелист-виртуоз Александр Рамм
Жителей и гостей города приглашают на концертную программу «А вечер такой золотистый и ясный», сообщается на сайте Брянской филармонии.

18 мая в 19:00 в концертном зале «Дружба» выступит Брянский Губернаторский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста РФ Эдуарда Амбарцумяна. Солировать будет Александр Рамм (виолончель) — первый и пока единственный российский лауреат одного из самых престижных конкурсов виолончелистов Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013).

В этот вечер прозвучат Симфония № 4 и Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Петра Чайковского и Концерт для виолончели с оркестром Алексея Шора.

Билеты можно купить по Пушкинской карте.

Фото: pixabay