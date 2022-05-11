В Светлогорске открывается выставка, посвященная Янтарной комнате

11.05.2022
Экспозиция «Петр I. Начало янтарного пути» будет работать в Морском выставочном центре Музея Мирового океана, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
13 мая в Морском выставочном центре в Светлогорске (Калининградская область) состоится открытие проекта, подготовленного ГМЗ «Царское Село» (Пушкин, Санкт-Петербург) к 350-летию Петра Великого.
Посетители узнают о появлении Янтарной комнаты, созданной в Пруссии. Уникальный объект подарил российскому императору прусский король Фридрих Вильгельм I.
В экспозицию вошли фрагменты отделки Янтарной комнаты и предметы из янтаря, воссозданные по историческим образцам. Кроме того, публика увидит виртуальную версию Янтарной комнаты.
Выставка будет работать до 19 июня. Далее проект представят в Воронеже, Выборге и Пскове. Проект проводится в рамках Ассамблеи петровских музеев России при поддержке Министерства культуры РФ.
Фото: скриншот с сайта Музея Мирового океана