Подлодку К-3 доставят в Музей военно-морской славы по воде и суше

11.05.2022

Подлодку К-3 доставят в Музей военно-морской славы по воде и суше
Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» станет главным экспонатом нового музея в Кронштадте, сообщило ТАСС.

Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, посвященный людям и технологиям на флоте, откроется для широкой аудитории в следующем году. Тогда же он примет Международный военно-морской салон 2023 года.

К концу нынешнего года планируется завершить строительно-монтажные работы. 

Кроме того, летом подлодку К-3 отбуксируют с Кронштадтского морского завода к Выборгу, где установят на баржу «Атлант», которая доставит ее к причалу Кронштадта. Далее подлодку ждет сухопутная транспортировка по городским улицам к новому музею. Облик К-3 планируют отреставрировать, отметило агентство.

Фото: Рixabay