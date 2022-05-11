В Петербурге начнет работать всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!»

11.05.2022
В Петербурге 11 мая начнется ХХХ Всероссийский фестиваль «Виват кино России!». О его начале сообщит полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости. В роли пушкаря выступит президент кинопраздника народная артистка России Светлана Крючкова, пишет ТАСС.
Фестиваль пройдет под знаком 350-летия со дня рождения императора Петра I. Праздник начнется на Соборной площади Петропавловки общедоступным концертом киномузыки композиторов Василия Соловьева-Седого, Андрея Петрова и Исаака Шварца.
Всего на фестивале за пять дней горожане бесплатно увидят 56 новых и старых игровых лент.
Фото: Pixabay