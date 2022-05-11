Российский фонд культуры реализует программу культурно-просветительских маршрутов для школьников

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», включающего федеральный проект «Творческие люди», сообщается в пресс-релизе фонда.





Цели программы — ознакомление детей-участников с духовно-нравственными и культурными ценностями народов России; приобщение молодёжи к отечественной истории; формирование у подрастающего поколения культуры путешествий по регионам страны; воспитание чувства гордости и патриотизма при знакомстве с достопримечательностями и культурно-этническим разнообразием наследия народов России; стимулирование участников проекта на получение дополнительных знаний по изучаемым предметам школьной программы.





В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» было реализовано 72 программы в 30 регионах РФ. 72 тысячи школьников из 80 регионов России в возрасте 10-17 лет приняли участие в однодневных и многодневных маршрутах. Ребята из центральных регионов побывали в удаленных уголках страны, а ребята из Сибири и Дальнего Востока — в Москве и Санкт-Петербурге. Школьники участвовали в мастер-классах, изучили музейные экспозиции и открыли для себя важнейшие достопримечательности многих городов, таких как Нижний Новгород, Калуга, Суздаль, Тверь, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток, Южно-Сахалинск, Кемерово.





Российский фонд культуры продолжает программу культурно-просветительских маршрутов для школьников в 2022 году.





2022 год будет посвящен культурному наследию народов России в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей, и в рамках реализации культурно-просветительских программ планируется проведение программ по следующим тематикам:





1. «Многоликая Россия»: «Шедевры декоративно-прикладного искусства», Москва; «Промыслы Подмосковья», с. Гжель, г. Усово, г. Сергиев Посад; «Город мастеров», Нижегородская область, г. Городец; «Дымковская роспись», Киров; «Традиции Кавказа», Нальчик, Железноводск, Кисловодск; «Казачьи традиции», Волгоград; «Народные традиции Смоленского края», Смоленск; «Традиции и праздники Дальнего Востока», Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре; и др.





2. «Память Поколений»: в Москве — «Героическая оборона Москвы 1941-1942 гг.», «Подвиг армии», «По историческому парку», «Россия — Родина моя», «Спортивный подвиг», «Детям об Андрее Рублеве», «Космическая страна»; в Подмосковье — «Ратное поле России» (Бородино), «Легендарный танк Т-34», «Патриоты России»; в Карелии — «История Петрозаводска», «Первый рубеж обороны Петрозаводска» и др.





Культурно-просветительские программы также включают маршруты в Петербург, Московскую, Ярославскую, Калужскую, Нижегородскую, Ростовскую, Тамбовскую, Псковскую области, Карелию, Татарстан.





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