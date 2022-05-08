Уральский скульптор Олег Подольский умер в 75 лет

08.05.2022
На 76-м году жизни скончался Член Союза художников России, автор памятника заводчику и меценату Демидову скульптор Олег Подольский, говорится в сообщении в группе Нижнетагильского музея ИЗО в соцсети «ВКонтакте».
«Ушел из жизни Олег Васильевич Подольский — тагильский скульптор, член Союза художников России. Прощание с художником пройдет 7 мая в 12:00 […] Коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств соболезнует родным и близким. Это огромная утрата для творческой, культурной жизни города», — говорится в сообщении сотрудников музея.
Олег Подольский родился 2 декабря 1946 года в Свердловской области. В 1974 окончил художественно-графический факультет местного института, затем преподавал композицию, скульптуру и рисунок.
Самыми известными работами автора стали памятник заводчику и меценату Демидову, парковая скульптура «Муза» и памятник рабочим Уралхимпласта, погибшим в Великой Отечественной войне.
Фото: Pixabay