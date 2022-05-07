Из Косова в Россию с песнями своей родины

07.05.2022
Благодаря своему уникальному вокальному таланту эта двенадцатилетняя девочка снискала огромную симпатию в народе и эпитет «косовское чудо». Выступала у себя на родине — в Косове и Метохии, в Центральной Сербии, Республике Сербской...
Белградская публика имела возможность познакомиться с Павлиной на ее первом сольном концерте, состоявшемся недавно в Русском доме в Белграде, который был организован в память о мартовских погромах в Косове и Метохии и начале агрессии НАТО.
Во время своего пребывания в России Павлина примет участие в нескольких творческих мероприятиях, как в столице, так и в других городах страны. Для нее это возможность представить музыкальное наследие Косова и Метохии, ее родного Ораховаца, ставшего сербским гетто, где её соотечественники, сербы, живут очень непростой жизнью, познакомиться с богатой культурой России, поездку в которую она с таким нетерпением ждала.
А впереди у Павлины одно из самых важных событий – выступление в центре Москвы на международной сцене «Бессмертного полка» 9 Мая по случаю Дня Победы над фашизмом во Второй мировой войне.
Фото: Pixabay