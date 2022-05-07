Уличная фотовыставка о культурной жизни СССР открылась в Москве

07.05.2022
«Вместе с коллегами мы сделали выставку об искусстве 1941-1945 годов и представили работы таких известных советских фотографов, как Борис Ярославцев, Михаил Трахман, Борис Вдовенко, Борис Игнатович, Василий Малышев, Георгий Рейсгоф и многие другие. На снимках видно, как все люди культуры объединились, чтобы поддержать бойцов и тех, кто остался трудиться в тылу», — говорится в сообщении начальника Главного архивного управления города Москвы Ярослава Онопенко.
Выставка продолжит работу до 16 мая.
Фото: Pixabay