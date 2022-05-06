С 13 мая худруком Театра Маяковского станет Егор Перегудов

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Кандидатуру предложила труппа театра. Департамент культуры Москвы ее одобрил, сообщается на сайте мэра столицы.13 мая театральный режиссер, преподаватель ГИТИСа и переводчик Егор Перегудов вступит в должность художественного руководителя Московского академического театра имени Владимира Маяковского.«Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться», — отметил новый худрук.Ранее Егор Перегудов работал штатным режиссером театра «Современник» и главным режиссером РАМТа.