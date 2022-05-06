Исторический фестиваль «Тверская застава» пройдет на берегу Волги

06.05.2022
Фестивальная программа включает турнир по историческому средневековому бою и другие мероприятия, сообщила газета «Караван Ярмарка».
7 и 8 мая в Твери состоится исторический фестиваль «Тверская застава», организованный клубом «Дружина».
В программе — театрализованная игра со зрителями «Штурм крепости», турнир по историческому средневековому бою, купеческая ярмарка, первенство Тверской области по спортивному мечу, детское ристалище с безопасным снаряжением, а также ярмарка-игротека исторических настольных игр и лучный тир.
Фестиваль пройдет в поселке Власьево рядом с Казанским храмом. Вход свободный.
Фото: Рixabay