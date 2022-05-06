Питерские кинематографисты получат 150 млн рублей

06.05.2022
На поддержку петербургских кинематографистов в 2022 году выделили 150 млн рублей. Об этом во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняем.РФ» заявил председатель Комитета по культуре Федор Болтин, передает пресс-служба Смольного.
Сейчас кинопроизводители Петербурга подали порядка 70 заявок на получение субсидий. При этом в 2022 году их могут получить не только НКО, но и коммерческие студии, пишет
78.ru.
Обязательным условием является съемка фильма на территории города в период с 2021 по 2023 год.
Фото: Pixabay