Фестиваль «Столица закатов» вновь пройдет в Нижнем Новгороде

06.05.2022
Нижегородский фестиваль музыки и фейерверков «Столица закатов» снова пройдет в 2022 году. Эту информацию Newsroom24 подтвердили в АНО «Центр 800».
Дата первого и последующих концертов пока неизвестна, как и площадка, на которой будут проходить выступления.
В «Центре 800» заверили: как только проведение фестиваля полностью пройдет процедуру согласования, нижегородцы узнают даты и место «Столицы закатов-2022».
В октябре 2021 года министр культуры Нижегородской области Олег Беркович информировал, что «Столицу закатов» в Нижнем Новгороде планируется продлить на 2022 год.
Фото: Pixabay