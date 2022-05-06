В Москве пройдет спектакль «Я — Сергей Образцов» с Евгением Цыгановым

06.05.2022

В Москве пройдет спектакль «Я — Сергей Образцов» с Евгением Цыгановым

6 и 13 мая в Государственном Центральном театре кукол имени Сергея Образцова состоятся премьерные показы спектакля «Я — Сергей Образцов», сообщает пресс-служба центра.

Постановка основана на книге самого знаменитого кукольника и воспоминаниях современников. В главной роли — Евгений Цыганов.

По словам Цыганова, этот спектакль — его первый опыт работы в кукольном театре.

«Сергей Владимирович интересен не только тем, что он актер, режиссер, художник, музыкант, фотограф и писатель, но и своими размышлениями о жизни и, конечно, своим замечательным чувством юмора», — рассказывает о своем герое артист.

Спектакль приурочен к 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра.

Фото: Pixabay