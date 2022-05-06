Фотовыставка о культурной жизни времен войны открылась на ВДНХ

Главархив Москвы и ВДНХ открыли уличную фотовыставку «Когда музы не молчали». Об этом сообщается на информационном портале мэра Москвы.

Снимки отражают культурную жизнь не только столицы, но и всего Советского Союза в период Великой Отечественной войны.





«Вместе с коллегами мы сделали выставку об искусстве 1941-1945 годов и представили работы таких известных советских фотографов, как Борис Ярославцев, Михаил Трахман, Борис Вдовенко, Борис Игнатович, Василий Малышев, Георгий Рейсгоф и многие другие. На снимках видно, как все люди культуры объединились, чтобы поддержать бойцов и тех, кто остался трудиться в тылу», — приводятся слова начальника Главного архивного управления города Москвы Ярослава Онопенко.





Фото: Pixabay