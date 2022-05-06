На площадках фестиваля «Московская весна» выступят акапельные команды

Лучшие акапельные команды выступят на площадках фестиваля «Московская весна» в преддверии Дня Победы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В дни празднования Великой Победы на всех сценах праздничных площадок фестиваля „Московская весна“ выступят яркие акапельные команды: трио, квинтеты, фольклорные ансамбли и хоровые коллективы. Всех их объединяет умение исполнять вокальную музыку а капелла (пение без инструментального сопровождения) и создавать неповторимые музыкальные композиции, дарить новое звучание хорошо знакомым мелодиям и песням», — говорится в сообщении.





Артисты подготовили специальные программы, посвященные Дню Победы, которые помогут создать праздничную атмосферу.





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