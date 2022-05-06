Хакасская филармония привезет оперу «Зори здесь тихие» в Петербург

Показы постановки пройдут в ДК им. Ленсовета и Дворце искусств Ленинградской области, сообщает Росконцерт.





13 и 14 мая в Санкт-Петербурге Хакасская республиканская филармония имени В.Г. Чаптыкова представит оперу Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». Показы состоятся в рамках федеральной программы «Мы — Россия».





Либретто оперы создано на основе повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Одноименный фильм Станислава Ростоцкого вышел на экраны в 1972 году. Музыку к кинокартине написал Кирилл Молчанов. Премьера оперы «Зори здесь тихие» состоялась в 1975 году в Большом театре.





В 2020 году к постановке обратилась Хакасская филармония имени В.Г. Чаптыкова в Абакане. Режиссером оперы выступила Ольга Маликова (Петербург). В спектакле задействованы более ста артистов.





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