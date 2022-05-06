Дирижер из США Лоуренс Фостер выступил против отмены российской культуры

06.05.2022

Дирижер из США Лоуренс Фостер выступил против отмены российской культуры
Главный дирижер Национального симфонического оркестра Польского радио гражданин США Лоуренс Фостер резко раскритиковал отмену русской культуры, сообщило EADaily.

По информации агентства, Лоуренс Фостер заявил, что дальнейшее усиление русофобии приведет к тому, что он не сможет продолжать работу в Польше.

«В мире искусства образуется огромная дыра, потому что оркестр не может развиваться без изучения русской музыки, особенно Чайковского и Стравинского», — процитировало издание слова музыканта.

Лоуренс Фостер (род. в 1941) — американский дирижер румынского происхождения. В разные годы работал с оркестрами в США, Монако, Португалии, Франции, Испании. В настоящее время работает в Польше.

Фостер особенно известен интерпретациями сочинений румынского композитора Джордже Энеску. В его дискографии значатся сборники с симфониями Шумана, оркестровыми произведениями Бартока и Лигети, а также концерты для фортепиано и скрипки Рахманинова, Грига и др.

Фото: Рixabay