Главный дирижер Национального симфонического оркестра Польского радио гражданин США Лоуренс Фостер резко раскритиковал отмену русской культуры, сообщило EADaily.





По информации агентства, Лоуренс Фостер заявил, что дальнейшее усиление русофобии приведет к тому, что он не сможет продолжать работу в Польше.





«В мире искусства образуется огромная дыра, потому что оркестр не может развиваться без изучения русской музыки, особенно Чайковского и Стравинского», — процитировало издание слова музыканта.





Лоуренс Фостер (род. в 1941) — американский дирижер румынского происхождения. В разные годы работал с оркестрами в США, Монако, Португалии, Франции, Испании. В настоящее время работает в Польше.





Фостер особенно известен интерпретациями сочинений румынского композитора Джордже Энеску. В его дискографии значатся сборники с симфониями Шумана, оркестровыми произведениями Бартока и Лигети, а также концерты для фортепиано и скрипки Рахманинова, Грига и др.





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