BTS указали дату выхода альбома-антологии

Корейский бойз-бэнд BTS назвал дату выхода нового альбома-антологии Proof. Пластинка выйдет в свет 10 июня 2022 года, пишет «Культуромания»





Музыканты опубликовали трейлер, в котором представлены фрагменты знаковых хитов группы, а также логотип Proof.





«Альбом-антология BTS, олицетворяющий историю BTS, будет выпущен, когда они начнут новую главу как артисты, которые были активны в течение девяти лет, чтобы оглянуться назад на свои усилия», — говорится в официальном заявлении коллектива.





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