В Петербурге состоится концерт к 115-летию со дня рождения Соловьева-Седого

Музыкальный вечер «Слушай, Ленинград» в честь 115-летия со дня рождения народного артиста СССР Василия Соловьева-Седого (1907-1979) пройдет в Петербурге. Самые популярные его произведения прозвучат в четверг в Зале Академической капеллы, пишет ТАСС.

Ведущим вечера станет внук композитора, артист художественного слова Василий Соловьев-Седой (младший).





«Мы собрали в этой программе наиболее известные и полюбившиеся произведения Василия Павловича, чья музыка и в ХХI веке звучит в России, начиная с «Подмосковных вечеров». Самые проникновенные его песни посвящены Ленинграду, в том числе и моя любимая — «Над Россией небо синее», — рассказал внук композитора.





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