Минкультуры России запускает ко Дню Победы акцию «Летопись сердец»

Акция пройдет с 6 по 9 мая в рамках проекта «Культура для школьников», сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.





В этом году совместная акция Минкульта РФ, Российского фонда культуры и Роскультпроекта посвящена архитектуре. Во время Великой Отечественной войны начался новый этап в истории развития советской архитектуры. Архитекторы участвовали в военном строительстве, маскировали объекты от авианалетов, напомнили в пресс-службе.





6 мая на сайте «Культурадляшкольников.РФ » искусствовед и специалист по архитектуре середины ХХ века Ксения Смирнова прочитает лекцию «Архитектура Памяти».





7 мая на портале пройдет бесплатный мастер-класс от школы разработки компьютерных игр «ЯЮниор», участники которого узнают, как строятся пространства, города и вселенные в мире компьютерных игр.





С 6 по 9 мая все желающие смогут поделиться своими рисунками, посвященными Дню Победы, в соцсетях с хештегами #летописьсердец #культурадляшкольников. Авторы, которые захотят увидеть свои работы на «Культуредляшкольников.РФ», смогут заполнить специальную форму. Лучшие работы появятся на портале.





Впервые акция «Летопись сердец» прошла весной 2020 года.





Фото: скриншот с сайта «Культурадляшкольников.РФ»