В Зеленом театре ВДНХ состоится сольный концерт Николая Носкова

04.05.2022
10 июня в Зеленом театре ВДНХ в Москве состоится большой сольный концерт Николая Носкова. В программе — новые акустические версии известных композиций, пишет «Культуромания».
Среди них песни «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен» и другие. Специальными гостями концерта станут IVAN и Виктор Дробыш.
Николай Носков — заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премий «Овация» и «Виктория».
Фото: Pixabay