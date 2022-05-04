В Зеленом театре ВДНХ состоится сольный концерт Николая Носкова

10 июня в Зеленом театре ВДНХ в Москве состоится большой сольный концерт Николая Носкова. В программе — новые акустические версии известных композиций, пишет «Культуромания».

Среди них песни «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю», «А на меньшее я не согласен» и другие. Специальными гостями концерта станут IVAN и Виктор Дробыш.





Николай Носков — заслуженный артист России, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премий «Овация» и «Виктория».





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