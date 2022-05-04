Центры кадрового потенциала и цифровых инноваций появятся на базе РГБМ

Соответствующее поручение дала министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе визита в Российскую государственную библиотеку для молодежи, сообщила пресс-служба ведомства.





По итогам встречи глава Минкультуры России, ознакомившаяся с читальными залами, мультимедийными и экспозиционными проектами РГБМ, поручила создать на ее базе Всероссийский центр библиотечного кадрового потенциала и Библиотечный центр цифровых инноваций.





По словам директора библиотеки Ирины Михновой, за три года РГБМ при поддержке Минкультуры РФ реализовала 24 проекта. В этом году состоится X Форум молодых библиотекарей России, будут созданы библиотечный портал «Банк креативных идей и инновационных практик» и Мастерская карьерного партнерства.





Ольга Любимова отметила работу федеральных библиотек по укреплению кадрового потенциала библиотечной сферы: РГБ исследует кадровые потребности отрасли, Российская государственная детская библиотека разработала профстандарт «Специалист по библиотечно-информационной деятельности». Для реализации комплексных решений в этой области необходимо объединить усилия всех заинтересованных участников и создать центр коммуникаций, подчеркнула она.





«Таким должен стать Всероссийский центр библиотечного кадрового потенциала. Он будет собирать актуальные данные о кадровом ресурсе и потребностях библиотечной отрасли. Кроме того, центр должен стать площадкой для эффективного взаимодействия с вузами и ссузами, помочь молодым людям построить траекторию профессионального развития в библиотечной сфере», — сказала Ольга Любимова.





Сотрудники РГБМ представили министру автоматизированную систему обслуживания читателей, электронную библиотеку «Молодежь России» и «Музей электронной книги» — первую в РФ мультимедийную экспозицию об истории развития книги как носителя информации и знаний.





«В библиотеке для молодежи разрабатываются и внедряются формы работы с молодёжью с использованием новейших технологий. Предлагаю создать на базе РГБМ Библиотечный центр цифровых инноваций, который призван стать экспериментальной и учебной площадкой для публичных библиотек страны, организовывать цифровую среду, работать над повышением информационной и цифровой грамотности специалистов, формировать тенденции развития и тиражировать передовой опыт библиотечной цифровизации», — сказала глава министерства.





Также Ольга Любимова посетила «Музыкальный подвал» РГБМ со студией звукозаписи и фондом винила, выставку молодых художников с РАС «Другой спектр», Зал художественной литературы и искусства.





Фото: пресс-служба Минкульта РФ