В Красноярском ТЮЗе стартовал масштабный ремонт

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура», сообщила пресс-служба министерства культуры Красноярского края.





Ремонтные работы начались в корпусе ТЮЗа, где располагаются цехи и Малая сцена, а также на фасаде основного здания. Работы продлятся до конца октября. На первом этапе работ предполагают преобразить фасад и интерьеры главного здания и Малую сцену. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделят более 350 млн рублей.





Во время ремонта труппа продолжит давать спектакли, в том числе премьеры, на Большой сцене, в Букхолле, Арт-кафе и зале Blackbox.





Театральный сезон в ТЮЗе по обыкновению завершится в конце июня. До его закрытия зрителей ждут три новинки — драмеди «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя, семейная история «Поход в Угри-Ла-Брек» по пьесе Томаса Тидхольма и опера для драмтеатра «Жанна д`Арк» Ольги Шайдуллиной и Михаила Бартенева в постановке Романа Феодори.





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