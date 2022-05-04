В России появится Единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков

В России будет открыт единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет «Культуромания».

Реестр будет доступен на сайте Ростуризма в ближайшее время.





Площадка предоставит возможность узнавать подробную информацию об экскурсоводах, работающих в музеях и выставочных залах, городских гидах, работающих в России.





В реестре также будут представлены сведения о регионах, в которых экскурсоводы и гиды вправе оказывать свои услуги.





Фото: сайт правительства

