МГАСО исполнит сочинения молодых композиторов в «Музее Г.О.Р.А»

9 Мая в новом филиале Музея Победы в Москве состоится концерт-поэтория в рамках музыкальной экспозиции «Дорога памяти», сообщила пресс-служба оркестра.





В День Победы в 19:00 на Большой сцене «Музея Г.О.Р.А.», который открывается 5 мая, пройдет концерт-мелодекламация. Он станет частью проекта «Дорога памяти», который представят молодые академические композиторы разных стран и члены Союза композиторов Евразии.





Произведения композиторов исполнит один из старейших симфонических оркестров страны — Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО). Стихотворения прочтут актеры Петр Кислов, Мария Капустина, Павел Трубинер, Игорь Петренко, Владимир Глазунов. Дирижер — Ариф Дадашев.





В программе — фрагменты из симфонии «Память о Великой Войне» Тихона Хренникова младшего, балета «Бессмертный полк» Алины Небыковой, симфониетты для струнного оркестра Дмитрия Бородаева, кантаты «Да воскреснет Русь Святая» для чтецов и камерного оркестра на стихи Александра Капусткина и Марии Генченковой. Также прозвучат «Сибирская поэма» Алексея Чернакова, Рапсодия Махди аль-Махди, «Симфония рассвета» Екатерины Куличевой, «Солнечное злато» Владимира Шергова, «Лития памяти русских воинов» Александра Петрова, симфоническая картина «Вдоль по Уралу» Евгения Притужалова.





Начало в 19:00. Вход свободный.





Фото: пресс-служба МГАСО