Спектакль «Венский стул» представят в Архангельском театре драмы

Зрители премьерной постановки станут соучастниками лабораторного эксперимента, сообщается на сайте площадки.





26 и 27 мая в 18:00 в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова пройдут премьерные показы спектакля «Венский стул» по пьесе Николая Коляды. Режиссер постановки — Иван Братушев.





Главные герои — Он и Она, оказавшиеся в комнате, где нет ничего, кроме венского стула. По словам постановщика, сюжет пьесы перенесен в жесткие обстоятельства лабораторного эксперимента, проводимого над двумя людьми.





«Зрителю мы предложим стать его участниками. А каким образом, что за эксперимент и кто его проводит — узнаете, когда придете на спектакль. Говорить мы будем, конечно, о любви, о ее хрупкости, об одиночестве как душевной слепоте, не позволяющей порой рассмотреть щедрые подарки судьбы», — добавил Иван Братушев.





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