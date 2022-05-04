Музей Победы покажет выставку о развитии советской печати в годы войны

Тематическая выставка «Война: день за днем» о развитии советской печати в годы войны и ее вкладе в Победу начнет работать в Музее Победы 5 мая. Проект приурочен к столетию с момента учреждения Дня советской печати, сообщила ТАСС пресс-служба музея.

«Главным рупором советской печати, несомненно, была газета „Правда“. В годы войны на ее страницах печатались материалы, которые оказывали огромное влияние на читателей, вселяя в людей непоколебимую веру в Победу. В 1942 году газете „Правда“ исполнялось 30 лет. Этому событию были посвящены первые полосы периодических изданий, которые можно увидеть на выставке», — рассказали в пресс-службе.





В экспозицию войдут более 20 раритетов из фондов Музея Победы.





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