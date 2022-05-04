Киностудия имени Горького подготовила программу ко Дню Победы

Москвичей и гостей столицы приглашают отпраздновать 77-летие Победы вместе с легендарной киностудией, сообщили организаторы.





Праздничная программа в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 Мая с 12:00 до 16:00 в киностудии имени Горького в Москве.





В программе: показ военных фильмов, спецпоказ полнометражного мультфильма «Суворов: великое путешествие», полевая кухня, анимация для детей, музыкальная программа, фотосессии с реквизитом студии военных лет.





Вход свободный по регистрации





Фото: Рixabay