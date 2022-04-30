За 10 лет в программе «Моя Россия» приняли участие более 175 тысяч детей

Об этом на круглом столе, посвященном реализации культурно-просветительских программ для школьников в 2022 году, сообщила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. По ее словам, в число детей, ставших участниками программы детского туризма «Моя Россия», вошли победители олимпиад и конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов.

В ходе совещания участниками было отмечено особое значение программы для воспитания подрастающего поколения. Проект позволяет использовать экскурсионные и туристские поездки учащихся как одну из эффективных образовательных технологий, обеспечивающих гармоничное развитие личности. Участие в программах дает возможность увидеть родную страну, понять связь времен и эпох, сложить воедино все, о чем рассказывают учителя на уроках литературы, истории, музыки и географии и запомнить яркие моменты соприкосновения с богатейшим культурным наследием.

На круглом столе было принято решение учесть при дальнейшей реализации программы основные приоритеты 2022 года – тематику Года культурного наследия народов России и 300-летие с момента основания Российской империи.

«В текущем году, который был объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, основная наша задача – рассказать детям о многогранности и уникальности российской культуры, народного творчества. В программу 2022 года включено 10 многодневных туристских маршрутов продолжительностью от 2 до 4 дней, а также 9 однодневных музейных маршрутов. В этом году в «Моей России» примут участие более 30 тысяч школьников со всей страны», – сказала Ольга Ярилова.

Фото: Минкультуры