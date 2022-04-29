Вышел новый тизер корейской версии «Бумажного дома»

Стриминг Netflix представил новый ролик по южнокорейской адаптации испанского сериала «Бумажный дом».





В тизере на официальном ютьюб-канале «Нетфликса» показана банда из семи человек в красных комбинезонах и белых масках. Голос за кадром говорит, что вора, который крадет мелкие суммы, убивают после погони или сажают в тюрьму. «Но грабитель, совершивший большую кражу, может изменить мир и даже стать героем», — добавляет он.





Сериал снял Ким Сон Хон («Черный»), сценаристом выступил Рю Ен Чжэ («Поезд в Пусан 2»). За продюсирование проекта отвечал Алекс Пина, выступивший шоураннером оригинального «Бумажного дома». В шоу задействованы Пак Хэ Су («Игра в кальмара»), Чон Чжон Со («Пылающий»), Ю Чжи Тхэ («Олдбой») и др.





Премьера сериала состоится 24 июня.





Фото: кадр из тизера корейской версии «Бумажного дома»