Московский оперный дом представит оперу-променад «Пиковая дама»

Иммерсивный спектакль пройдет 13 и 21 мая в особняке TroykaMultispace на Яузе, сообщили организаторы.





На входе в залы зрителям завяжут глаза, чтобы провести на закрытую вечеринку в стиле XIX века. Им предстоит преодолеть 50 ступенек, следуя за артистами через будуары, столовые, гостиные. Также их будет сопровождать оркестр. Публику ждет сплав живого звука, виртуальных декораций и оптических иллюзий.





«Пиковая дама» существует как единый организм, где зрители не только являются частью целого, но и задают темп спектакля. Атмосфера, ароматы, свет, обстановка включают зрителя максимально, полностью забирая его из московской реальности», — отметил режиссер постановки Александр Легчаков.





В спектакле задействованы Петр Налич, Екатерина Лукаш, Ксения Мусланова, Мария Геворгян, Родион Долгирев и др. В каждом спектакле участвуют более 70 исполнителей.





Опера-променад «Пиковая дама» по одноименной повести А.С. Пушкина дебютировала пять лет назад. Благодаря ее успеху в России появился Московский оперный дом — первый в стране иммерсивный оперный театр, сконцентрированный на новых сценических форматах. В этом сезоне МОД также представит «Иоланту», «Ужин с графом Калиостро» и серию камерных концертов.





Фото: пресс-служба МОДа