Единый день фольклора могут установить в России

Предложение озвучила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года культурного наследия, сообщили в пресс-службе ведомства.





Министерство культуры РФ подготовило проект указа президента России о создании Единого дня фольклора. Праздник предполагается установить 17 июля.





Документ уже прошел общественное обсуждение. В настоящее время он находится на согласовании в Министерстве юстиции.





Кроме того, Ольга Любимова предложила с 2023 года впервые учредить гранты для народных и фольклорных коллективов для поддержки культур народов, проживающих в России. Общий объем финансирования — 100 млн рублей.





На заседании утвердили план основных мероприятий Года культурного наследия, включающий 36 проектов, и программу из 180 мероприятий, которые составят основу событийного календаря.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ