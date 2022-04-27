Мультфильм «Кот в сапогах 2» выйдет в кинотеатрах накануне Рождества

Запланированный на 23 сентября релиз новой анимационной ленты с подзаголовком «Последнее желание» не состоится, передает ComicBook.





Мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» получил новую дату театральной премьеры — 21 декабря 2022 года. Ранее предполагалось выпустить его в сентябре. Решение о переносе объявили студии DreamWorks и Universal.





За несколько дней до католического Рождества на широкие экраны должен был выйти мультфильм «Супербратья Марио». Однако премьеру экранизации видеоигры перенесли на весну 2023 года. Освободившееся место занял сиквел «Кота в сапогах».





Новый мультфильм про Кота в сапогах сняли Хануэль Меркадо и Джоэль Кроуфорд. За сценарий отвечал Пол Фишер. Главного героя озвучил Антонио Бандерас, его подругу Кису Мягколапку — Сальма Хайек. Остальным персонажам голоса подарили Харви Гильен, Флоренс Пью, Оливия Колман, Вагнер Моура и др.





Фото: Кадр из трейлера мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание»