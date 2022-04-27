Мультимедиапроект «Путь Эллэя. Геокультурные образы» открылся в Якутске

Масштабная выставка об историческом пути народов Якутии начала работать в день 100-летия ЯАССР, сообщается на сайте правительства Республики Саха.





27 апреля в музейном комплексе «Россия — моя история» в столице Якутии стартовал мультижанровый проект «Путь Эллэя. Геокультурные образы», объединяющий цифровые технологии и классические направления.





Открытие выставки посетил глава Якутии Айсен Николаев. «Я очень рад, что наши мастера культуры во главе с Андреем Борисовым создали здесь уникальное, отвечающее современным требованиям нового информационного времени, мультимедийное пространство "Путь Эллэя", которое покажет связь времен», — сказал он.





Экспозиция рассказывает об историческом пути, пройденном саха и другими народами, населяющими территорию республики с древнейших времен до наших дней. Она представляет собой мультимедийное и театрализованное шоу на основе истории, культуры и философии народа.





Фото: Uyban, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36066985