Райхельгауз представил книгу «Во всем виноват режиссер»

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы», народный артист России Иосиф Райхельгауз представил свою книгу «Во всем виноват режиссер», вышедшую в издательстве ГИТИСа. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Для меня это совершенно особая книжка, потому что это то, что собрано за длинную-длинную жизнь», — сказал худрук на презентации.





Он признался, что гордится тем, что книга вышла в издательстве ГИТИСа.





Как уточнили в пресс-службе, книга исследует технологию драматического искусства. На обложке написано «пособие», сам автор призывает читателя так и относиться к книге: «Читайте мою книгу как практическое пособие, которое нужно проверять, подвергать сомнению и, отвергая, предлагать свое».





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