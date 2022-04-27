Райхельгауз представил книгу «Во всем виноват режиссер»

27.04.2022

Райхельгауз представил книгу «Во всем виноват режиссер»

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы», народный артист России Иосиф Райхельгауз представил свою книгу «Во всем виноват режиссер», вышедшую в издательстве ГИТИСа. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Для меня это совершенно особая книжка, потому что это то, что собрано за длинную-длинную жизнь», — сказал худрук на презентации.

Он признался, что гордится тем, что книга вышла в издательстве ГИТИСа.

Как уточнили в пресс-службе, книга исследует технологию драматического искусства. На обложке написано «пособие», сам автор призывает читателя так и относиться к книге: «Читайте мою книгу как практическое пособие, которое нужно проверять, подвергать сомнению и, отвергая, предлагать свое».

Фото: Pixabay