Денис Азаров сменил пост в Театре Романа Виктюка

Режиссер ушел с должности художественного руководителя театра. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.





По словам Дениса Азарова, он покинул пост худрука Театра Романа Виктюка и стал председателем его художественного совета. Причины решения он не раскрыл.





В пресс-службе театра добавили, что заявление по собственному желанию режиссер написал 18 апреля.





Денис Азаров занял пост худрука в конце 2020 года через месяц после смерти основателя театра Романа Виктюка. В театре назвали его назначение успешным.





«Он нашел общий язык с артистами Виктюка и выпустил с ними две большие премьеры — "Пир" по текстам обэриутов и "Мертвые души" по мотивам поэмы Гоголя», — отметили в пресс-службе.





Нового художественного руководителя театра пока не назначили.





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