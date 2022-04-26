Конкурс народных промыслов и ремесел пройдет в Смоленской крепости

Международная выставка-конкурс народных промыслов и ремесел «Крепостные узоры» состоится в Смоленске в Год культурного наследия народов России, сообщили в Минкультуры РФ.





1 мая стартует прием заявок на участие в конкурсе. Приглашают мастеров народных промыслов и ремесел, педагогов и воспитанников профессиональных учебных заведений, творческих студий, художественных объединений, школ ремесел, домов творчества из России и стран ближнего зарубежья.





На выставку принимают оригинальные авторские изделия в различных видах декоративно-прикладного искусства: лоскутное шитье, вышивка, ткачество, художественная ковка, керамика, резьба по дереву и др.





Выставка пройдет с 11 октября до 6 ноября. Заявки принимают до 1 сентября.





Подробности проведения «Крепостных узоров» можно узнать на сайте музея «Смоленская крепость».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ