Выставка «90 лет традиций и новаторства» открывается в Иркутске

26.04.2022

Выставка «90 лет традиций и новаторства» открывается в Иркутске
Экспозиция посвящена 90-летию Иркутского отделения Союза художников России, сообщила пресс-служба Иркутского художественного музея.

27 апреля в 16:00 в Главном здании Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва пройдет открытие экспозиции «90 лет традиций и новаторства».

На выставке представят более 100 живописных и графических произведений из музейной коллекции. Работы разных направлений созданы представителями творческого объединения от 1930-х годов до рубежа ХХ-ХХI веков. С 1932 года начинает свою историю Иркутское региональное отделение СХР. 

Выставка будет работать до 12 июня.

Фото: Виталий Рогаль. Рассвет над Ангарой. 1955. Предоставлено пресс-службой Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва