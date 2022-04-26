Выставка «90 лет традиций и новаторства» открывается в Иркутске

26.04.2022
Экспозиция посвящена 90-летию Иркутского отделения Союза художников России, сообщила пресс-служба Иркутского художественного музея.
27 апреля в 16:00 в Главном здании Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва пройдет открытие экспозиции «90 лет традиций и новаторства».
На выставке представят более 100 живописных и графических произведений из музейной коллекции. Работы разных направлений созданы представителями творческого объединения от 1930-х годов до рубежа ХХ-ХХI веков. С 1932 года начинает свою историю Иркутское региональное отделение СХР.
Выставка будет работать до 12 июня.
Фото: Виталий Рогаль. Рассвет над Ангарой. 1955. Предоставлено пресс-службой Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва