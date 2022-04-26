В Москве снова будут показывать спектакль «Кроткая»

Спектакль «Кроткая» режиссера Виктора Крамера будет показан во вторник на Основной сцене Малого театра, пишет ТАСС.

Премьера музыкально-драматического спектакля «Кроткая» по мотивам одноименной повести Федора Достоевского с участием народного артиста РФ Сергея Гармаша и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета состоялась в феврале 2022 года.





Это постановка на музыку Кузьмы Бодрова. Спектакль является первым опытом сотрудничества Малого театра с Международным фестивалем искусств под руководством Юрия Башмета.





Ближайшие показы спектакля пройдут 26 и 27 апреля, 11 и 12 мая.





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