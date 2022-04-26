Стартовали окружные этапы Фестиваля любительских творческих коллективов

26.04.2022
В этом году Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проходит в номинации «Культура — это мы!». Об этом рассказали в Министерстве культуры РФ.
В очных этапах участвуют 60 коллективов-финалистов — это любительские театры, цирки, духовые оркестры, академические хоры и танцевальные ансамбли, прошедшие предварительный отбор.
Зональные смотры проходят по федеральным округам: Ставрополь — 26-28 апреля (ЮФО и Северо-Кавказский округ), Петербург — 16-18 мая (СЗФО); Брянск — 18-20 мая (ЦФО), Ижевск — 20-22 мая (Приволжский и Уральский округа), Новосибирск — 28-30 (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа).
По итогам определят 20 лауреатов, которые получат гранты нацпроекта «Культура» в 2 млн рублей. Коллективы-победители смогут приобрести на эти средства костюмы, обувь, музыкальные инструменты, организовать гастроли и создать новые концертные программы.
Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов — одно из крупнейших мероприятий национального проекта «Культура», учрежденный Минкультом РФ. В 2022 году смотр проходит в четвертый раз. В первом зональном этапе приняли участие 269 любительских коллективов.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ