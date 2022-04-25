Сборы триквела «Фантастических тварей» упали на 67%

Американский кинопрокат по итогам минувшего уик-энда возглавил мультфильм-дебютант «Плохие парни», сообщил Variety.





Анимационный фильм заработал на старте 24 млн долларов. На второй строчке оказался сиквел «Соника в кино» с бокс-офисом третьего уик-энда в 15 млн долларов. Эти результаты позволили проектам обогнать фэнтези «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».





На второй неделе домашнего проката картина по вселенной Гарри Поттера, завершающая серию приквелов, спустилась на третью строчку с результатом 14 млн долларов. Ее касса упала на 67% относительно премьерной недели, что стало «тревожным знаком для франшизы Warner Bros.», отметил журнал.





В первую пятерку вошли еще два дебютанта прошлой недели — кровавый эпос «Варяг» режиссера Роберта Эггерса и метакомедия «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где Николас Кейдж сыграл альтернативного себя.





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