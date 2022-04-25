В Польше собака нашла клад с уникальными монетами XIII века

Пес по кличке Кайтус открыл самый большой клад, найденный за последние 100 лет на польской территории, пишет РИА Новости.





Собака совершила археологическое открытие во время прогулки. Кайтус раскопал глиняный горшок со средневековыми брактеатами — тонкими монетами с чеканкой только на одной стороне. Находка датируется первой половиной XIII века.





Монеты хорошо сохранились. На них можно увидеть грифонов, русалок, ангелов, архитектурные детали. Специалисты предполагают, что их изготовили в Бранденбурге, Саксонии и Силезии.





Отмечается, что брактеаты — редкая находка, поскольку они служили недолго — их переплавляли и чеканили новые монеты.





Фото: Рixabay