В Москве и Санкт-Петербурге смягчили антиковидные ограничения

В столице разрешили провести фестиваль без масок и соблюдения социальной дистанции, сообщил в блоге мэр Сергей Собянин.





С 23 по 28 апреля в Москве пройдет фестиваль «Пасхальный дар», площадки которого разместятся на Тверской площади, Тверском бульваре, площади Революции и в округах.





«Наконец-то после вынужденного перерыва 2020–2021 годов главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций», — написал Сергей Собянин.





С 25 апреля в Петербурге разрешили работу танцполов, посещение музеев и галерей экскурсионным группам более 20 человек, проведение мероприятий в караоке, барах, ресторанах, на речных трамвайчиках, а также культурных и спортивных мероприятий. При этом на концерты и другие зрелищные мероприятия можно будет покупать билеты без указания зрительских мест.





По согласованию с комитетом по культуре разрешили проводить мероприятия численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе. Остальные ограничения продлили до 15 мая, отмечается в постановлении губернатора Петербурга Александра Беглова.





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