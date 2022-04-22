Греческий режиссер Ровирос Мантулис умер в 92 года

Соболезнования в связи с кончиной кинематографиста выразила глава Минкультуры и спорта Греции Лина Мендони, передает РИА Новости.





Режиссер, поэт, писатель и журналист Ровирос Мантулис скончался 21 апреля в одной из больниц Парижа после госпитализации с коронавирусной инфекцией.





«Режиссер, поэт, интеллектуал, педагог, обозреватель, Ровирос Мантулис тесно связал свое творчество с новейшей историей Греции, либо фильмами, которые он снял в стране и за границей, либо многогранной деятельностью в изгнании во Франции во времена диктатуры ["чёрных полковников" в 1967–1974 годах в Греции]», — отметила Мендони.





Ровирос Мантулис (1929-2022) родился на северо-востоке Греции. В годы Второй мировой войны участвовал в греческом Сопротивлении, которое боролось против оккупации страны. После госпереворота, в результате которого к власти пришел режим «черных полковников», стал политическим эмигрантом сначала в Швейцарии, затем во Франции. Во Франции получил известность под именем Робер Мантули. Вернулся на родину после падения хунты.





Среди его знаковых работ — документальные фильмы «Афинский Акрополь», «Люди и Боги», художественные ленты «Госпожа мэр», «Лицом к лицу».





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