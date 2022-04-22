Актриса Юлия Снигирь сыграет в фильме Андрея Смирнова «За нас с вами»

Актриса Юлия Снигирь исполнит главную роль в новом фильме режиссера Андрея Смирнова «За нас с вами». В интервью агентству ТАСС артистка назвала эту роль одной из самых тяжелых в своей карьере.

«У меня на глазах происходит какое-то чудо, потому что Андрей Сергеевич [Смирнов] большой режиссер. Моя роль безумно сложная, наверное, самая сложная из всего, что мне доводилось играть. Каждый день я прихожу на площадку и думаю: что же мне предстоит сегодня? Как правило, в кино ты используешь знакомые инструменты, но здесь передо мной стоят совершенно новые задачи. Андрей Сергеевич смеется, что он заменит мне театральную школу», — рассказала актриса.





Действие драмы развернется в 1952 году, по сюжету отец героини, которую сыграет Юлия Снигирь, попадает под репрессии.





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