СЗФО вошел в число лидеров по кассовому исполнению нацпроекта «Культура»

Об успехах округа рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на полях Балтийского культурного форума, сообщила пресс-служба ведомства.





«Хочу отметить достаточно высокий темп кассового освоения средств федерального бюджета. В среднем по России оно на 18 апреля составляет 15,5%, по субъектам СЗФО — 16,3%», — сказала Ольга Ярилова на координационном совете по культуре Северо-Западного федерального округа.





Лидером по СЗФО стала Новгородская область, где кассовое исполнение национального проекта «Культура» составило 54%, добавила замминистра.





Также Ольга Ярилова поделилась планами на 2022 год по реализации мероприятий нацпроекта в Калининградской области. По ее словам, регион подключился к новому направлению — оснащению музеев.





«Абсолютно все направления в национальном проекте пользуются спросом. Мы и дальше будем поддерживать развитие инфраструктуры в субъекте. Приятно, что регион также подключился к нашему новому направлению в рамках нацпроекта — оснащению музеев. В области в этом году современным оборудованием оснастят шесть муниципальных музеев, среди которых Зеленоградский городской краеведческий музей, музей "Фридландские ворота", Правдинский краеведческий музей, Музей истории города Советска и другие», — сказала замглавы Минкультуры России.





Фото: пресс-служба Минкульта РФ